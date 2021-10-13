В Кремле рассказали подробности о поставках российского газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как обстоят дела с поставками российского газа в Европу.

«Россия безукоризненно выполнила все контракт обязательства по верхней планке, то есть до максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума в свете тех контрактов которые имеются и договоров. Что касается уже технической стороны и так далее, то это вопросы к «Газпрому».», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

Он уточнил, что сверх контрактов ничего не поставляется. По словам Пескова, «это вопрос переговоров с «Газпромом». есть покупатель — есть продавец».

Журналисты также спросили пресс-секретаря, может ли России поставлять повышенные объемы газа на спотовый рынок.

«Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же лучше адресовать вопрос непосредственно «Газпрому», — подытожил Песков.

Ранее сообщалось, что Европа начала получать газ от России со стороны компании «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Эксперты считают, что данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе.