Путин назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства энергоресурсов

Президент России Владимир Путин назвал важнейшим фактором роста экономики эффективность производства и потребления энергоресурсов. Об этом говорится в телеграмме, которая направлена участникам международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), она размещено на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий.

По словам президента, особое внимание в ходе форума будет уделено перспективам развития «зеленой» энергетики, основанной на применении возобновляемых источников энергии и переходе к новым, более экологичным, видам топлива. На мероприятии будут присутствовать чиновники, бизнесмены, а также российские и зарубежные эксперты.

На форуме будут обсуждены вопросы относительно актуальности тенденций глобального энергетического рынка.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал об актуальной проблеме в экономике России после пандемии.