МЭА ожидает роста мирового спроса на газ при всех возможных сценариях

Мировой спрос на газ, в том числе на низкоуглеродный, будет повышаться даже при достижении углеродной нейтральности. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе World Energy Outlook, передает РИА «Новости».

Эксперты МЭА выделили три возможных сценария: первый принимает во внимание существующие климатические политики, в том числе находящиеся на стадии разработки (The Stated Policies Scenario, STEPS); второй исходит из того, что страны выполнят свои обязательства в срок (The Announced Pledges Scenario, APS); третий исходит из достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).

В документе говорится, что при любых сценариях спрос на газ будет расти в ближайшие пять лет.

«Тем не менее, падение спроса на природный газ в 2025 году частично компенсируется ростом спроса на низкоуглеродные газы, включая низкоуглеродный водород», — говорится в докладе.

По данным сценария, спрос на газ продолжит увеличиваться и в 2030 году, ожидаемый спрос на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а в дальнейшем спрос начнет медленно снижаться.

Ранее сообщалось, что руководитель консалтинговой компании JBC Energy Йоханнес Бениньи заявил, что стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года.