Россияне недовольны голосовыми помощниками банков

Почти половину россиян не устраивает общение с голосовыми помощниками банков, одобряют его лишь порядка 10% граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«О негативном отношении к новой технологии заявили 48,6% участников опроса. Положительно голосовых помощников воспринимают всего 10,4% респондентов, нейтрально — 41%», — следует из данных исследования.

Опрошенные также рассказали, что именно им не нравится — 62,6% роботы и вовсе мешают получить нужную информацию, так как не дают напрямую соединиться с операторами. Более половины участников опроса считают, что голосовой помощник способен ответить лишь на самые простые вопросы. Еще 33,5% отмечают, что они в целом гораздо менее удобны в общении.

По данным исследования, 13,4% респондентов считают — голосовые ассистенты действительно «экономят время при получении информации», около 5,6% отмечают, что роботы не путаются в ответах в отличие от живых операторов. А в том, что голосовые помощники комфортнее в общении, чем люди, убеждены 3%.

Ранее стало известно, что британка взломала голосовой помощник и пугала новую девушку своего бывшего.