Международные эксперты высоко оценили службу внутреннего аудита «Роснефти»

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG провела внешнюю оценку деятельности службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть». В результате проверки эксперты пришли к выводу, что компания соответствует Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита (ВА) и Кодексу этики Института внутренних аудиторов, что является наивысшей оценкой внутреннего аудита.

Оценивая компанию, эксперты KPMG сравнили практику внутреннего аудита НК «Роснефть» с лучшими мировыми примерами. Результаты проведенной оценки подтверждают, что Роснефть достигла высокого уровня организации корпоративного управления, а также эффективного функционирования системы внутреннего контроля и процессов управления рисками.

Эксперты KPMG в ходе оценки изучали полный комплект нормативно-методической документации крупнейшей нефтяной компании России, проводили анализ рабочей документации и отчетных материалов по выполненным аудиторским проверкам за последние годы, а также брали интервью с членами комитета по аудиту совета директоров и руководством «Роснефти», сотрудниками ее службы внутреннего аудита.

«Основываясь на проведенной нами работе в рамках независимой внешней оценки деятельности внутреннего аудита, мы считаем, что по состоянию на сентябрь 2021 года организация и деятельность внутреннего аудита в ПАО «НК «Роснефть» в целом соответствует стандартам ВА и Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов», — говорится в отчете.

«В целом соответствует» — это наивысшая оценка, которая означает, что подразделение внутреннего аудита имеет Положение о внутреннем аудите, политике и процедурах деятельности, и их исполнение и результаты оцениваются как соответствующие всем стандартам.