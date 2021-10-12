Крупнейший поставщик Германии решил не заключать новые газовые контракты с потребителями

Немецкая энергетическая компания E.ON (EONGn.DE) временно приостановила заключение новых контрактов на поставку природного газа розничным клиентам на фоне растущего спроса и закупочных цен. Об этом сообщает Reuters.

«Мы рассматриваем новые контракты с клиентами в течение нескольких дней, так как мы должны учитывать резкий рост закупочных затрат в наших ценах», - сказал представитель компании, не уточнив, как долго продлится приостановка.

Он также уточнил, что поставки по существующим контрактам продолжатся в обычном режиме.

Концерн E.ON является крупнейшим поставщиком энергии в Германии. При этом на прошлой неделе две небольших энергетических компании внезапно расторгли контракты на электроэнергию с несколькими сотнями потребителей.

Ранее сообщалось, что Европа начала получать газ из России — компания «Газпром» стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе.

7 октября «Газпром» перевел свои европейские хранилища с закачки на отбор. Это произошло ввиду резкого скачка цен на газ до более чем $1900 за тысячу кубометров.