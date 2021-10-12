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Европа начала получать газ из российских хранилищ

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Сергей Карпухин/Reuters

Европа начала получать газ от России со стороны компании «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе. Об этом в интервью BBC рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Россия не занимается преднамеренным ограничением поставок газа на европейский рынок, который столкнулся с энергетическим кризисом. Мы выступаем за энергетическую безопасность Европы, мы хотим работать вместе», — заявил Рябков.

По его словам, «Газпром» начал перекачку газа из своих хранилищ по трубопроводу в Европу. При этом каких-то точных цифр по поставкам замглавы МИД не назвал.

Слова Рябкова объясняют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, когда 7 октября «Газпром» перевел свои европейские хранилища с закачки на отбор. Это произошло в виду резкого скачка цен на газ до более чем $1900 за тысячу кубометров.

Замглавы МИД считает, что работа «Газпрома» стабилизирует сложную ситуацию в Европе. Поэтому не в интересах России заниматься «раскачиванием лодки дальше».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о том, что действия, которые помогут сдержать стремительный рост цен на европейском рынке газа, произойдут «скорее раньше, чем позже». Поэтому Евросоюз должен наладить отношения с Москвой для того, чтобы избежать дефицита газа в будущем.

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