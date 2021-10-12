Европа начала получать газ из российских хранилищ

Европа начала получать газ от России со стороны компании «Газпром», которая стала использовать запасы из хранилищ для увеличения поставок. Данные действия должны помочь стабилизировать цены на топливо в европейском регионе. Об этом в интервью BBC рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Россия не занимается преднамеренным ограничением поставок газа на европейский рынок, который столкнулся с энергетическим кризисом. Мы выступаем за энергетическую безопасность Европы, мы хотим работать вместе», — заявил Рябков.

По его словам, «Газпром» начал перекачку газа из своих хранилищ по трубопроводу в Европу. При этом каких-то точных цифр по поставкам замглавы МИД не назвал.

Слова Рябкова объясняют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, когда 7 октября «Газпром» перевел свои европейские хранилища с закачки на отбор. Это произошло в виду резкого скачка цен на газ до более чем $1900 за тысячу кубометров.

Замглавы МИД считает, что работа «Газпрома» стабилизирует сложную ситуацию в Европе. Поэтому не в интересах России заниматься «раскачиванием лодки дальше».

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о том, что действия, которые помогут сдержать стремительный рост цен на европейском рынке газа, произойдут «скорее раньше, чем позже». Поэтому Евросоюз должен наладить отношения с Москвой для того, чтобы избежать дефицита газа в будущем.