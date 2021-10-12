Кабмин проведет в ноябре конкурс грантов для «свободных от коронавируса» регионов

Правительство России планирует провести в ноябре 2021 года конкурс грантов для «свободных от коронавируса» регионов, сообщает сайт кабмина России.

«Подведение итогов конкурса и их оформление решением оперативного штаба осуществляются 15 ноября 2021 г., далее — по отдельным решениям оперативного штаба», — указано в документе.

По словам главы правительства России Михаила Мишустина, на поддержку регионам, которые будут соответствовать критериям «свободных от коронавируса», будет выделено около 5 млрд рублей.

«Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, станет дополнительным стимулом к эффективному противодействию COVID-19», — считают в правительстве.

Ранее стало известно, какие ограничения вводят в российских регионах в связи со значительным увеличением числа заболевших коронавирусом.