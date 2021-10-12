Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что на «Российской энергетической неделе» состоится диалог «Россия-ОПЕК», сообщает телеканал «Россия 24».

«Конечно, приезжают и наши коллеги из ОПЕК+. У нас будет на площадке форума проведено одно из мероприятий, это диалог Россия-ОПЕК, традиционный диалог, который ежегодно ранее проводился, но в этом году мы возобновляем формат очного взаимодействия с нашими коллегами. Подтвердило участие уже около двадцати министров из разных стран. Поэтому, конечно, они будут участвовать в панельных сессиях», — рассказал Новак.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США при Джо Байдене вынуждены просить помощи у России в решении проблем, связанных с энергетическим кризисом.

По словам политика, к моменту его ухода с поста президента у США было больше нефти, чем у Саудовской Аравии и России.