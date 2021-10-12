HeadHunter решил поощрить сотрудников на $150 млн

Рекрутинговый сервис HeadHunter начал обратный выкуп акций, чтобы финансировать программу по стимулированию своих сотрудников. Компания приобретет бумаги, которые торгуются на бирже NASDAQ на сумму 3 млрд рублей до 10 августа 2022 года. В общей сложности сумма поощрений работников составит $150 млн. Об этом говорится в заявлении сервиса.

Сама программа поощрения была запущена в HeadHunter еще в 2016 году, тогда стимулирующие меры получали лишь лучшие сотрудники и топ-менеджеры компании, отмечал Forbes. Теперь же в нее могут войти практически половина сотрудников организации, в основном менеджеры среднего звена. При этом бонус от компании можно будет получить в течение четырех лет, начиная с июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что россияне в поисках работы отдают предпочтение компаниям, в которых лучше платят. При этом западный соискатель больше интересуется гибким графиком, хорошими взаимоотношениями с коллегами и начальством, а финансовая мотивация для него не так важна.