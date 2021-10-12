Зеленский заявил, что для Украины важно сохранить транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности сохранения транзита газа на территории Украины, передает ТАСС.

«Очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных (столько Украина получает от России за транзит газа. — прим. ред.) никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что залогом суверенитета и территориальной целостности Украины является ее энергетическая безопасность, а завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Украиной новые вызовы в придачу к уже существующим.

Зеленский отметил, что Украина и Евросоюз договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает Украину и совместно с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные для страны поставки газа, в частности, по газопроводу из Словакии.

Ранее на Украине предупредили, что страну ждет банкротство и превращение в сырьевую колонию. Председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник спрогнозировал, что в стране произойдет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ.