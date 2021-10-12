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Жители Германии требуют компенсации за дорогой газ

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Global Look Press

Ассоциация городов Германии (организация, действующая в интересах граждан ФРГ) потребовала субсидий на отопление из-за роста цен на энергоносители. Учитывая, что у ряда немецких семей есть проблемы с оплатой, а также в связи с ограниченными финансовыми возможностями, Берлин должен предоставить помощь бедным домохозяйствам, так как энергия не должна быть привилегией тех, у кого много денег. Об этом пишет газета Die Zeit

«Резкий рост цен на газ сильно ударит по многим муниципалитетам – за счет более высоких затрат на электроэнергию и отопление зданий, а также увеличившихся субсидий для получателей Hartz-IV», — отмечает директор ассоциации городов Герд Ландсберг

Термин Hartz-IV в Германии означает закон, принятый в 2005 году и ограничивший помощь безработным. Так, пособие по Hartz-IV разделено на два типа, где в первом случае оно касается немцев, которые отработали не менее 12 месяцев в течение последних двух лет, а второе – граждан с достаточно низким уровнем дохода.

Ландсберг считает, что в 2021 году городские муниципалитеты могут недосчитаться €8,5 млрд. При этом в 2022 году ситуация может повториться.

Ранее сообщалось, что первый крупный поставщик электроэнергии в Германии компания Immergruen, более известная как Meisterstrom, неожиданно сообщила многим своим клиентам из разных регионов о прекращении услуг. Это может быть связано с резким ростом цен на энергоносители.

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