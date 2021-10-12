Правительство разработало меры по коррекции продовольственной инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство РФ разработало меры по коррекции продовольственной инфляции, Минсельхоз объявит о них в ближайшие дни, передает ТАСС.

По его словам, основные проблемы продовольственной инфляции находятся «на стороне предложения».

Решетников отметил, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам года на 1,6 п.п., до 7,4%. Основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция, а именно ускорение роста цен на плодоовощную продукцию и мясо, указал министр. Главной же причиной роста цен на овощи Решетников назвал отставание по сбору урожая, связанное, в частности, с нехваткой рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений. А увеличение темпов роста цен на мясо кур и свинину в сентябре и октябре 2021 года отчасти связано с повышением себестоимости продукции, добавил глава министерства.

Ранее в Минфине сообщили, что на российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева. В ведомстве подчеркнули, что наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. В Минфине полагают, что причинами нынешней ситуации стали: опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных группах товаров.

По мнению экспертов, это связано с мировой конъюнктурой цен на продовольствие. При этом спрос со стороны населения роли в этом вопросе не играет.