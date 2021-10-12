Названа область, в которой делают финансовые ошибки большинства россиян

Эксперты провели проверку знаний россиян-добровольцев в рамках Всероссийского теста по финансовой грамотности. Сообщается, то три четверти всех ошибок были сделаны в разделе вопросов о безопасном использовании карт в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Почта банка.

Изначально тестирование предполагалось только для представителей старшего поколения, полученные знания должны был познакомить их с правилами безопасного использования карт. Но из всех участников разных возрастов только 73% ответили правильно на все ответы.

«Самое главное, мы достигли своей цели - помогли многим лучше разобраться в мошенничестве, повторить важные правила повседневного использования карт», - заключил представитель правления Почта банка Павел Тулубьев.

Всероссийский тест по финансовой грамотности проводился с 7 октября до 7 сентября.