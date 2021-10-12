В России оценили стоимость отмены НДС для предприятий общепита

Минфин России оценил выпадающие доходы казны от отмены НДС для ресторанного бизнеса — за три года действия эксперимента они достигнут 127,3 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет об оценке налоговых расходов федерального бюджета.

В документе говорится, что в 2022 году выпадающие доходы составят 38,7 млрд рублей, в 2023 — 42,4 млрд, а в 2024 — 46,2 млрд. Однако это только малая часть таких доходов казны от льгот по НДС. В совокупности они окажутся на уровне 7,1 трлн рублей до 2024 года.

Как рассказали изданию в Минфине, внесенные изменения не ограничены каким-либо конкретным сроком. В ведомстве также сообщили, что оценка налоговых расходов федерального бюджета осуществляется в соответствии со сроком планирования три года.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предприятия общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей в год.

В июне этого года президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил запустить пилотный проект для общепита, освободив от НДС предприятия с выручкой не более 2 млрд рублей в год. Согласно проекту, это позволит компаниям данного сегмента плавно перейти от одного налогового режима к другому.