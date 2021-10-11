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Facebook запретит продажу земель через свои сервисы

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Depositphotos

Компания Facebook анонсировала меры по пресечению попыток продажи охраняемых земель на своих площадках, а также в приложениях WhatsApp и Instagram. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что меры были приняты вслед за февральским расследованием «Би-би-си», в ходе которого было обнаружено, что люди незаконно продавали большие участки земли в бразильских тропических лесах Амазонки на платформе Facebook Marketplace.

Теперь компания собирается проверить и сопоставит списки на своей торговой площадке со списком охраняемых земель, чтобы выявить тех, кто нарушает новую политику компании. Если такие случаи будут найдены, то все объявления нарушителей будут заблокированы.

При этом данная мера является первым шагом, который направлен на решение проблемы незаконной продажи земель. В будущем планируется усилить данные меры.

Амазонка является самой крупной заповедной территорией в Южной Америке. Там находится около 10% всех биологических видов, существующих на планете. Но в последние десятилетия тропически леса Амазонки оказались под угрозой уничтожения. Мировые державы пока не могут выработать комплекс мер по защите территорий.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украина потеряет 72% своей территории из-за закона о рынке земли. Она полагает, что новый закон позволит банкам с иностранными инвестициями эксплуатировать сельскохозяйственные угодья страны, в то же время лишая фермеров права на их постоянное использование.

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