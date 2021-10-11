В пенитенциарной службе Грузии назвали нормальным состояние здоровья Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что состояние здоровья экс-президента страны Михаила Саакашвили оценивается как нормальное. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее заявление.

«Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты», — указано в заявлении службы.

В нем также сообщается, что артериальное давление у Саакашвили 120 на 90.

«В связи с голодовкой Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей», — отмечается в заявлении.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.