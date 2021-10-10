Вучич попросил Путина о максимально выгодной цене на газ для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич попросил российского коллегу Владимира Путина продавать газ Белграду по максимально низкой цене в Европе. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», — сказал Вучич.

Политик отметил, что у него также есть обещание Лаврова и вице-премьера РФ Юрия Борисова, что они будут общаться по этому вопросу с российским президентом и сделают все, чтобы у Сербии была самая выгодная цена.

Ранее сообщалось, что Вучич заявил о намерении обратиться к Путину с просьбой оказать стране помощь в условиях энергетического кризиса. Он отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

7 октября цены на газ снизились до $1000 за тысячу кубометров.