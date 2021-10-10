Jyllands-Posten: Европу ждет топливный кризис из-за аномально холодной зимы

Грядущая зима в европейских странах будет аномально холодной, что приведет к дефициту энергоносителей. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что будущей зимой в Европу могут прийти «сибирские морозы» — как в феврале 2018 года, когда континент накрыл антициклон «Хартмут», который прозвали «Чудищем с Востока».

Автор публикации — журналист Поуль Ларсен — подчеркивает, что даже незначительное понижение температуры может обернуться существенным повышением стоимости электроэнергии. Дело в том, что электричество получают среди прочего на тепловых электростанциях, работающих на природном газе, запасы которого находятся на минимальном за последнее десятилетие уровне — 72%.

«Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы. (…) Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении «энергетических пайков»», — пишет Ларсен.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что газовый кризис в ЕС вызван отсутствием долгосрочных договоров с Россией.