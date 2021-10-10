Россиян предупредили о возможном росте цен на парфюмерию

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем на 50 процентов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, что это может произойти в случае, если правительство введет повышение пошлин на импорт на косметику и парфюмерию из Европы.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — подчеркнула Долгова.

По ее словам, стоимость в магазинах вырастет значительнее, чем будет составлять размер пошлины, ведь цена включает в себя издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов.

Ранее Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые товары, ввозимые из ЕС. Это может коснуться некоторых видов вин, пива, туалетной воды, духов, декоративной косметики и других товаров. При этом размер новых пошлин пока не определен, ставки могут оказаться вплоть до запретительных.

Такие меры могут стать ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения Евросоюза на импорт металлургической продукции.