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Республиканцы в Сенате США заявили, что не поддержат увеличение госдолга в декабре

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J. Scott Applewhite/AP

Сенатор от Кентукки Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Соединенных Штатов заявил, что республиканцы не поддержат увеличение лимита государственного долга, сообщает Reuters.

«Я больше не буду оказывать такую помощь, если ваше правительство, состоящее из одних демократов, впадет в очередной кризис, которого можно избежать», — подчеркнул Макконнелл в письме президенту Джо Байдену.

Он также раскритиковал главу демократического большинства в Сенате Чака Шумера, назвав его неспособным исполнять обязанности руководителя.

«В свете истерики сенатора Шумера и моей серьезной обеспокоенности тем, как еще один огромный, безрассудный, предвзятый законопроект о расходах навредит американцам и поможет Китаю, я не буду участвовать в любого рода будущих попытках смягчить последствия неумелого руководства демократов», — пишет Макконнелл.

Ранее США снова отсрочили дату дефолта.

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