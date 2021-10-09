Республиканцы в Сенате США заявили, что не поддержат увеличение госдолга в декабре

Сенатор от Кентукки Митч Макконнелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Соединенных Штатов заявил, что республиканцы не поддержат увеличение лимита государственного долга, сообщает Reuters.

«Я больше не буду оказывать такую помощь, если ваше правительство, состоящее из одних демократов, впадет в очередной кризис, которого можно избежать», — подчеркнул Макконнелл в письме президенту Джо Байдену.

Он также раскритиковал главу демократического большинства в Сенате Чака Шумера, назвав его неспособным исполнять обязанности руководителя.

«В свете истерики сенатора Шумера и моей серьезной обеспокоенности тем, как еще один огромный, безрассудный, предвзятый законопроект о расходах навредит американцам и поможет Китаю, я не буду участвовать в любого рода будущих попытках смягчить последствия неумелого руководства демократов», — пишет Макконнелл.

Ранее США снова отсрочили дату дефолта.