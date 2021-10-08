Вице-премьер Молдавии Кульминский отметил важность активизации переговоров по газу с Россией

В рамках визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, сообщили в пресс-службе молдавского посольства в РФ.

В дипмиссии рассказали, что в ходе рабочего визита в Москву состоялись встречи с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и главой Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным.

«В ходе встреч состоялся подробный и конструктивный обмен мнениями по всему спектру вопросов повестки дня двусторонних отношений», — указано в сообщении пресс-службы посольства.

1 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что льготный газовый контракт для страны, который истек 30 сентября, был продлен на месяц, а переговоры о заключении долгосрочного соглашения все еще продолжаются. Цена на газ для республики выросла до $790 за 1000 кубометров при том, что среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет $200.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о том, что страну зимой ожидает «энергетический геноцид» из-за высоких цен на российский газ.