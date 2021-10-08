Арестованный по делу о мошенничестве топ-менеджер ГК «ПИК» Лефель не признал вину

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК», ныне директор по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет» Александр Лефель не признал вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Багмета.

По его словам, Лефель узнал об уголовном деле «еще два года назад».

«Можем сказать, что все обстоятельства, которые представлены компанией «ПИК», искажены, полагаем, что ее руководством «продавлено» возбуждение уголовного дела <...> Мы к этим всем обстоятельствам готовились более двух лет назад, поэтому со всей ответственностью могу сказать, что у следствия будут проблемы с доказыванием вины», — рассказал Багмет.

Ранее стало известно, что в Москве задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля. Причиной стало расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которым занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.