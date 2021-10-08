Mash: СК проверяет Delivery Club за неуплату налогов на сумму 85 млн рублей

Следственный комитет начал проверку Delivery Club за неуплату налогов на сумму в размере 85 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По версии СК, один из членов руководства сервиса доставки, личность которого устанавливается, не выплатил налог на добавленную стоимость за II и III кварталы 2020 года. Общая сумма долга составила 84 511 389 рублей. Предположительно, схема ухода от налогов подразумевала заключение контракта на оказание услуг с ООО «Разгрузочно-транспортная компания», которая впоследствии не вела реальную деятельность. В случае, если ведомство возбудит уголовное дело, виновнику может грозить до шести лет лишения свободы.

Представитель Delivery Club сообщил Telegram-каналу, что в компании знают о проверке. Однако в компании опровергли заключение формального договора с ООО «Разгрузочно-транспортная компания» — вместо него был обычный договор и в Федеральной налоговой службе о нем известно. По словам представителя Delivery Club, все обязательства по бумагам были выполнены.