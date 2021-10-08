Президент Бразилии заявил о продовольственном кризисе в 2022 году

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рост стоимости удобрений и их нехватка на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в 2022 году. Выступление главы государства транслировалось на канале его администрации в YouTube-канале.

Болсонару уточнил, что его правительство предпринимает меры, чтобы кризисная ситуация не наступила

Бразильский лидер разъяснил, что Китай сократил производство удобрений из-за энергического кризиса.

«Цена выросла и будет расти дальше, и будет дефицит. <...> У нас будут проблемы с нехваткой продовольствия в следующем году», — заявил президент в своем выступлении.

Болсонару указал, что во всем мире наблюдается рост стоимости продовольствия. По его мнению, не только Бразилия столкнется с дефицитом еды.

По статистике Национальной ассоциации дистрибьюторов удобрений, латиноамериканская страна импортирует около 85% необходимых для сельхознужд удобрений. При этом на минеральные удобрения приходится более половины бразильского импорта из России.

Также Бразилия производит порядка 20% объема мирового продовольствия.

В России же ФАС начала расследование о ценовом сговоре в продуктовом ритейле.