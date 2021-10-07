Госдолг Украины превысил $90 млрд

Совокупный государственный долг Украины превысил $90 млрд, и сейчас правительство страны работает над его реструктуризацией. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на VII Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), сообщает газета «Известия».

Политик уточнил, что для этого кабмин планирует увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.

Согласно официальным данным 2020 года госдолг Украины составил почти $93 млрд (около 60% от ВВП), внешний — больше $55 млрд (примерно 36% от ВВП). При этом если рассматривать показатели украинского внешнего долга в гривнах, то он уменьшается, а в долларах растет — это происходит за счет укрепления украинской валюты.

В то же время ВВП Украины составил $154,8 млрд (0,14% от общего объема мировой экономики). Украинский показатель ВВП на душу населения оказался одним из самых низких в Европе — по данным Всемирного банка 2020 года, он составил $3726.