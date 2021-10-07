В Бельгии запланировали переход на четырехдневную рабочую неделю

После парламентских обсуждений все крупнейшие политические партии Бельгии согласились на поэтапный переход на четырехдневную рабочую неделю, однако сокращаться общее количество рабочих часов в неделю не будет. Об этом пишет Daily Mail.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе.

Бельгийский вариант сокращения рабочей недели отличается от других стран, так как в Бельгии не предполагается сокращение общего рабочего времени продолжительности труда. Предполагается, что люди будут трудиться теперь 9,5 часов в день.

«В целом, мы полагаем, что предложение хорошо скажется на комфортной жизни трудящихся, однако проект нужно дорабатывать, чтобы он был лучше приспособлен к реальности», — сообщила Мейрем Альмаджи, председатель партии «Зеленые».

Тем не менее, не все люди поддержали идею сокращения рабочей недели при увеличении трудовых часов в день. Тимо Вестерилинк из компании по аренде автотранспорта уже работает четыре дня в неделю, однако 9,5 часов в день в соответствии с новым законопроектом, трудиться он не хочет.

«Возможно, я не смогу отвозить своих детей в школу утром, или забирать их вечером», — заявил он.

Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели в последнее время активно проводятся в разных странах. Так, недавно о переводе на «четырехдневку» для части предприятийобъявили в Шотландии, а также уже с 2015 четыре дня в неделю работают рабочие в исландской столице Рейкьявике.