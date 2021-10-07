Argus: цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть

Цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет международного ценового агентства Argus.

Отмечается, что ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в текущем году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.

Цена газа в Европе, формируемая на хабе TTF в Нидерландах, также превысила нефтяной паритет в конце июля впервые за 10 лет, говорится в отчете. Эксперты Argus считают, что в такой ситуации предприятия тепло- и электрогенерации предпочтут газу уголь и мазут несмотря на то, что эти ресурсы отвергают правительства многих стран в силу экологической повестки.

В Азии самые внушительные мощности нефтяной генерации у Японии — порядка 31,6 ГВт. Европа владеет примерно 15,9 МВт мазутной генерации, большая часть которой сосредоточена во Франции, Германии, Швеции и Турции. На Италию приходится около 10% всей мазутной генерации в Европе, но она используется как резервная, на случай перебоев поставок газа.

Ранее специалист по мировому рынку нефти Мамдух Гассан Салама заявил, что одной из ошибок, которая привела к энергетическому кризису в Европе, является политизация процесса строительства газопровода «Северный поток — 2», а Россию пытаются обвинить в том, что именно из-за нее возник энергокризис в Европе.