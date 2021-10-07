Эксперт назвал абсурдными заявления о причастности России к повышению цен на газ в Европе

Утверждения о том, что «Газпром» поставляет недостаточное количество газа в Европейский союз для манипулирования ценами, абсурдны, так как компания максимально выполняет свои контрактные обязательства. Об этом заявил специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама, передает РИА «Новости».

«Последняя уловка заключается в том, что 42 депутата из Европейского парламента, которые, вероятно, являются представителями Польши и стран Балтии, хотят изучить, не манипулирует ли «Газпром» ценами на газ в Европе», — выразил мнение эксперт.

По его словам, экспорт газа «Газпромом» в Евросоюз увеличился с января по июль текущего года на 23%. Профессор подчеркнул, что если в Брюсселе неточно изучили газовый рынок и не заказали больше российского газа, то европейцы не могут винить в этом российскую компанию.

Салама считает, что еще одной ошибкой, которая привела к энергетическому кризису в Европе, является политизация процесса строительства газопровода «Северный поток — 2», а Россию пытаются обвинить в том, что именно из-за нее возник энергокризис в Европе.

«ЕС мог бы выдать временную лицензию на эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы позволить ему доставлять дополнительные объемы российского газа намного раньше», — отметил эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что Россия не станет использовать энергетику в качестве политического инструмента.