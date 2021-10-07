Инфраструктурные бюджетные кредиты выделят еще 12 регионам России

Инфраструктурные бюджетные кредиты одобрены еще 12 российским регионам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой сайт правительства РФ.

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Власти одобрили данное кредитование на общую сумму 123 млрд рублей.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин добавил, что теперь в 42 субъекта РФ будет направлено кредитование на общую сумму 328,2 млрд рублей. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест.

Будут построены школы, детские сады, реабилитационные центры для детей и оздоровительные учреждения, указал Хуснуллин. Эта инфраструктура будет создана в проектах, которые предполагают ввод 13 млн кв.м нового жилья.