В США хотят задействовать чрезвычайные запасы нефти для сдерживания роста цен на топливо

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм не исключает, что в стране будут задействованы запасы сырой нефти из национального стратегического нефтяного резерва, чтобы избежать резкого роста цен на бензин. Об этом сообщает Financial Times.

«Это инструмент, который находится на рассмотрении», — сказал Гранхольм.

Министр также не исключила запрета на экспорт сырой нефти. Она при этом отметила, что ранее в США не использовали подобное решение, «но это также инструмент».

По данным Financial Times, средняя цена бензина в США сейчас колеблется на уровне 3,19 доллара за галлон (3,785 л — прим. «Газеты.Ru»), что является самым высоким показателем за семь лет. В издании отметили, что в Белом доме опасаются, что рост цен на топливо может навредить политическим перспективам администрации президента в преддверии промежуточных выборов в следующем году.

Стратегические нефтяные запасы США располагаются неподалеку от Мексиканского залива и являются крупнейшими в мире запасами сырой нефти на случай чрезвычайных ситуаций. На прошлой неделе в них было 617,8 млн баррелей нефти, что примерно соответствует месячному спросу на нефтепродукты в США.

Президент США Джо Байден ранее обратился к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзникам касательно увеличения добычи нефти в качестве ответной меры на рост цен на бензин. В ответ на это американские сенаторы направили американскому лидеру письмо, указывая на то, что администрация изначально придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию. Также в документе говорилось, что США располагает достаточно высоким внутренним предложением и необходимыми резервами для увеличения добычи, что также могло бы привести к снижению стоимости бензина.