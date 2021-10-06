Новак рассказал о закрытии многих производств из-за высоких цен на газ

Газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать. Об этом в ходе совещания по развитию энергетики заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает РИА «Новости».

«В целом для газового рынка, наверное, это не совсем хорошо — такие цены», — сказал он.

По его словам, в настоящее время зарабатывают компании, являющиеся поставщиками газа, однако многие другие производства, например, газохимические предприятия, закрываются.

«И мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах, но и, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты», — добавил Новак.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.