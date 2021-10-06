Глава ЕК назвала создание совместных запасов газа частью плана по преодолению кризиса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что частью предложений по преодолению энергетического кризиса будет создание совместных европейских запасов газа, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление политик сделала по результатам неформального саммита ЕС — Западные Балканы, который состоялся 5-6 октября в Словении.

«Мы готовим наши рекомендации, создание запаса [газа] будет частью этих рекомендаций, но детали станут известны на следующей неделе», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Европе следует брать пример с Норвегии, которая наращивает свои поставки.

Еврокомиссия обнародует 13 октября рекомендации по преодолению энергетического кризиса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кризис газа также станет темой обсуждения в ходе саммита ЕС 21 и 22 октября.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.