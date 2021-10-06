Вучич попросит Путина помочь Сербии из-за энергетического кризиса

Президент Сербии Александар Вучич намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью в условиях энергетического кризиса. Об этом глава государстве заявил в среду, 6 октября, в рамках саммита ЕС — Западные Балканы, который состоялся 5-6 октября в Словении, сообщает ТАСС.

»[Передам] мое личное сообщение Путину, в котором попрошу его помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия «не сможет выдержать» те цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.