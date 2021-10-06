Меркель подтвердила выполнение Россией контрактов на поставку газа в Европу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, сообщает Reuters.

«Насколько мы знаем, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа», — сказала Меркель.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ всегда являлась и является надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, а «Газпром» ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в европейские страны при наличии соответствующих заявок.

6 октября цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, обновив ранее рекорд в $1900 за тысячу кубов.

Топ-менеджер «Газпром экспорт» Сергей Комлев рассказал, что рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли, это плохо не только для его потребителей, но и для поставщиков. По его словам, в быстро меняющихся ценах на газ «нет ничего хорошего». Так, за последние семь месяцев прекратился рост спроса на газ в электроэнергетике, а за последнюю неделю, наоборот, вырос спрос на уголь.