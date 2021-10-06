«Будет придавлен»: экономист Колташов рассказал об изменениях на рынке некачественного алкоголя

Из-за того, что Минфин собирается ужесточить правила ввоза алкоголя в Россию, рынок контрафактной продукции сильно сократится. При этом в выигрыше окажется добросовестный производитель. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Мера Минфина действительно верная, так как российским рынком алкоголя откровенно пользуются. Из-за этого он наполняется некачественной продукцией. Протекционизм необходим в любом случае, чтобы в результате такой политики наши производители получали больше возможностей для реализации продукции и были защищены от недобросовестной конкуренции», — считает эксперт.

Колташов считает, что меры финансового ведомства на цены никак не повлияют. Лицензированный алкоголь останется в своих ценовых рамках, а контрафактная продукция подорожает.

Несмотря на то, что новая мера огромный поток «паленой» продукции никак не оборвет, весь этот рынок будет «придавлен». Но в этом случае выигрывает добросовестный производитель, заключил специалист.

Ранее Министерство финансов предложило обязать импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. Отмечается, что данная мера затронет лишь ту продукцию, которая маркируется федеральными специальными марками, то есть крепкого алкоголя или вина.