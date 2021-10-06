В Кремле заявили, что «Газпром» близок к рекордным поставкам газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства по существующим контрактам и готова обсуждать новые долгосрочные соглашения на поставку газа, что подтверждала неоднократно.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах», — сказал представитель Кремля, характеризуя ситуацию с газом на европейском рынке.

На вопрос журналистов, как реагирует «Газпром» на ситуацию с поставками газа в Европу и готова ли российская сторона пойти навстречу европейским партнерам, Песков ответил, что «Газпром» находится в постоянном контакте со своими контрагентами в других странах.

«Насколько я знаю, «Газпром» максимально близок к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году. Все допустимые превышения обеспечиваются «Газпромом» в рамках действующих контрактов», — добавил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Россия не играет никакой роли в том, что происходит на газовом рынке Европы, но выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя обязательства по существующим контрактам.

По поводу деталей будущих переговоров «Газпрома» по этому вопросу Песков порекомендовал обращаться непосредственно в корпорацию.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» установили новый исторический максимум стоимости. К 10.05 мск 5 октября они увеличились в цене на 1,41%, достигнув 381,35 рубля.

Рост акций компании произошел на фоне увеличения стоимости фьючерса на газ в Европе до почти $1500 за тысячу кубометров.

В Германии заявили, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе.