В Кремле заявили о непричастности России к энергетическому кризису в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никоим образом не влияет на энергетический кризис в Европе, вызванный ростом цены на энергоносители.

«Первое и самое главное, мы не просто считаем, а настаиваем на том, что никакой роли Российской Федерации в том, что происходит на газовом рынке, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять все контрактные обязательства», — заявил Песков.

Он отметил, что реальные причины энергетического кризиса лежат в сочетании нескольких факторов, которые также совпали по времени.

«Это и то как идет восстановление экономики, это и рост потребления энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ. Статистика показывает, что они действительно заполнены меньше, чем по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Затем, ветрогенерация понизилась существенно в Европе», — указывает Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Россия готова и дальше вести переговоры и заключать новые долгосрочные контракты.

Ранее цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров.