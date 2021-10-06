Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров

Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает РИА «Новости».

Ранее цена на газ в Европе выросла более чем на 23,5% за сутки и достигла отметки $1700 за тысячу кубометров.

Позднее стало известно, что цена фьючерсов на европейский газ упала более чем на $200 в течение 10 минут до отметки в $1679 за тысячу кубов.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

Британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK в свою очередь предупредила жителей Королевства о том, что зима с 2021 на 2022 год станет тяжелой для потребителей и поставщиков энергетики из-за рекордно высоких цен на газ. Представители ассоциации также отметили, что Великобритания нуждается в национальной программе по энергоэффективности домов, так как это самый верный путь по долгосрочному снижению расходов потребителей.

По данным Energy UK, с января 2021 года в стране из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей.