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Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века

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Adrees Latif/Reuters

Массовый отток мигрантов из Великобритании после Brexit может изменить экономическую политику страны. Учитывая, что до этого почти 25 лет экономика поддерживалось при помощи дешевой рабочей силы из менее обеспеченных европейских стран, британские власти будут двигаться в сторону освобождения от зависимости от мигрантов, сообщают аналитики Reuters.

Отток мигрантов и ограничения на въезд в страну повлекут за собой масштабные изменения экономической политики Великобритании. Brexit нанес дополнительный удар по цепочкам поставок, уже нарушенным во всем мире. Нехватка дальнобойщиков, мясников и складских рабочих вынуждает британские компании повышать зарплату, вместе с тем стимулируя и рост потребительских цен, считают аналитики.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что страна больше не будет возвращаться к неудачной модели низкой заработной платы и недостаточной квалификации сотрудников. Теперь экономический курс страны будет направлен на поддержку людей и вливание средств в квалифицированные кадры и современное оборудование.

Однако эксперты считают, что Джонсон пытается сделать из тяжелой ситуации с нехваткой рабочей силы некую возможность для повышения зарплат. По их мнению, Джонсон никак не объясняет, как низкая производительность труда и застой в производстве могут измениться за счет увеличения заработной платы. Единственным результатом сложившейся ситуации может быть лишь рост инфляции, которая обнулит увеличение доходов граждан.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что власти Евросоюза хотят прекратить рейсы в Минск из стран, откуда наиболее часто прибывают нелегальные мигранты, чтобы потом перебраться на территорию Европы.

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