Россиян предупредили о риске стагфляции

В России остается напряженной макроэкономическая ситуация, в связи с чем существует риск стагфляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года.

Стагфляция — это ситуация, при которой экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Согласно последним данным Минэкономразвития, рост ВВП России в августе этого года составил 3,7%, замедлившись по сравнению с 4,9% зафиксированными в июле. При этом инфляция в стране, по данным на 27 сентября, ускорилась до 7,26% в годовом выражении.

«Увеличение бюджетных расходов, направленных на поддержку беднейшей части населения, и инвестиции в инфраструктуру могут помочь переломить текущую ситуацию. Но это будет нелегко. Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции. Риск реален», — уточнил руководитель отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Он также добавил, что в ближайшее время внутренний спрос в России будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики. По его словам, макроэкономическая картина остается мрачной, так как российская экономика еще не вышла из «темного леса».

Ранее эксперты Национального кредитного рейтинга заявили, что в 2021 году россияне будут вынуждены тратить не только свои текущие доходы, но также и сбережения. По их мнению, объем средств в банках «в лучшем случае» увеличится в пределах 2-3%.