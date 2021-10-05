Продажи «умных» колонок в России увеличились в три раза в 2021 году

Продажи «умных» колонок за восемь месяцев 2021 года составили 500 тыс. штук, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Группы «М.Видео — Эльдорадо».

В компании рассказали, что средний чек составляет около 7,5 тыс. рублей с диапазоном стоимости устройств от 4 до 20 тыс. рублей, а общая выручка от проданных колонок превысила 4 млрд рублей.

В пресс-службе добавили, что этот август стал рекордным по продажам, за один месяц было продано 90 тыс. устройств. Это связано с растущей популярностью устройств с голосовым управлением и выходом новинок на рынок.

Ранее сообщалось, что девочка научилась обходить детский фильтр в умной колонке, изменяя свой голос. Отец 9-летней школьницы выяснил, что дочь просит станцию включить песню, у которой есть возрастной ценз. Колонка в этом случае запрашивает позвать кого-то из взрослых, кто мог бы разрешить это действие. Вместо этого, девочка повторяет просьбу более низким голосом, после чего колонка выполняет запрос.