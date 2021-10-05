Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включили в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго Белоруссии.

Ранее уже был осуществлен его запуск, но 12 июля он был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора.

Как уточнили в пресс-службе, в соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась, добавили в министерстве.

В апреле текущего года сайт Белорусской атомной электростанции был взломан хакерами. Неизвестные призывали «международное сообщество» оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы добиться от него закрытия БелАЭС.

До этого сообщалось о плановой остановке первого энергоблока БелАЭС 10 марта. Его работа была возобновлена спустя 5 дней.

«4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт», — сказано в сообщении.

На втором энергоблоке завершилась «горячая» обкатка реакторной установки. В ходе его испытаний были подтверждено соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.

Ранее в Кремле рассказали подробности о переговорах Путина и Эрдогана по строительству АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры российского и турецкого лидеров.