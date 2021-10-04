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Акции ведущих американских IT-компаний падают на фоне массового сбоя

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Акции американской компании Facebook упали более чем на 5% после сообщений о массовом сбое в ее сервисах. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Снижается стоимость акций и таких крупных американских IT-компаний, как Twitter (-6,7%), Alphabet (-2,7%), Amazon (-2,8%), Apple (-2,6%), Microsoft (-2,4%).

Такие данные представлены по состоянию на 21.14 мск.

Ранее сообщалось, что миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг потерял почти $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook.

В понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

«Газета.Ru» рассказала о причинах сбоя в работе сервисов Facebook.

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