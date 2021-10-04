США продолжат выступать против газопровода «Северный поток — 2»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна продолжит выступать против газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России», — сказал он.

Ранее оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом. В сообщении говорится, что эта нитка будет постепенно наполняться газом, «чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования». При этом на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.