Энергорынку Европы предложили новую реформу

Испания и Франция предложили реформу энергорынка Евросоюза, включая введение регулируемых тарифов на электричество из-за того, что цены на газ и электричество находятся на пределе. Об этом на заседании Еврогруппы в Люксембурге рассказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

«Франция и Испания сделают конкретные предложения по улучшению энергорынка ЕС. Нам необходимо улучшить регулирование рынка газа и управление запасами», — отметил французский политик.

По словам Ле Мэра, также нужно обеспечить долгосрочные контракты и регулируемые тарифы на электричество для граждан ЕС. Они должны быть связаны со стоимостью производства электроэнергии. Кроме того, необходимо отделить формирование стоимости электричества от цен на голубое топливо.

Ранее некоторые европейские компании объявили о банкротстве из-за рекордных цен на газ. Кризис в Европе также испытывают тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, также из-за высоких цен на топливо страдают производители алюминия и цемента.