WSJ: США намерены начать новые торговые переговоры с Китаем

США планируют начать новые торговые переговоры с Китаем, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на администрацию президента страны Джо Байдена.

Как сообщается, Соединенные Штаты хотят начать переговоры «с чистого листа». По информации газеты, это обусловлено тем, что вашингтонская администрация «сомневается», что КНР «захочет рассмотреть вариант о серьезных переговорах по второй фазе».

В сообщении сказано, что позднее в понедельник торговый представитель США Кэтрин Тай сообщит больше подробностей относительно торговых отношений двух стран.

Издание также пишет, что американская сторона собирается оставить действующие пошлины на импорт товаров из Китая, чтобы Пекин довыполнил условия первой части торгового соглашения 2020 года. Как отмечается в материале, в качестве рычага давления на КНР могут быть использованы дополнительные пошлины.

15 января 2020 года США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Первая фаза договора предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из Соединенных Штатов минимум на $200 млрд за два года. В частности, китайцы обязались купить различную продукцию четырех отраслей. А именно сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, еще $35-40 млрд уйдет на американские услуги, наибольшая часть — $75 млрд — будет потрачена на промышленные товары.