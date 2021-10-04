Названы последствия энергетического кризиса в США

Несмотря на то, что США являются крупнейшим производителем природного газа, страна может столкнуться с большими проблемами, так как цены на газ в регионе бьют многолетние рекорды. При этом мощности «чистой» энергетики не хватает из-за стихийных бедствий. Все это в итоге может привести к увеличению стоимости топлива в Штатах, сообщают аналитики Reuters.

На протяжении достаточно длительного времени США были защищены от проблем, связанных с природным газом, так как внутри страны добывалась значительная часть топлива и лишь небольшая часть отправлялась на экспорт, отмечают аналитики.

Так, рекордный рост цен на топливо вызывает беспокойство в штатах Калифорния и Новая Англия. Прогнозируемая стоимость газа в этих регионах значительно выше средней по стране. Этому способствовали продолжительная засуха и дым из-за лесных пожаров в Калифорнии. Из-за этого на ГЭС и солнечных электростанциях была ограничена выработка электроэнергии. В этой связи на природный газ в зимний период придется почти половина генерации энергии.

А вот в Новой Англии около 5% потребляемого топлива зимой приходится на поставки из Европы, где уже наблюдается энергетический кризис из-за огромных цен на газ. При этом в Новой Англии прогнозируется около 49% генерации энергии при помощи газа.

Кроме того, у многих электростанций есть возможность перейти на нефть. Однако такой переход будет оправдан только в том случае, если цена на газ будет выше нефти.

Ранее сообщалось, что нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике. Дефицит образовался на фоне сокращения производства в Китае. В результате цены на сырье выросли на 300% менее чем за два месяца.