Великобритания столкнулась с острым недостатком рабочих

Британская экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за нехватки рабочей силы. Они начались с сельского хозяйства и гостиничного бизнеса после того, как страна вышла из Евросоюза. Теперь дефицит персонала распространился на весь сектор среднего бизнеса, сообщает The Guardian.

«Более трети британских компаний остались без рабочей силы. Brexit, визовые трудности для иностранных рабочих и ограничения, связанные с пандемией, создали идеальные условия для кризиса на британских предприятиях», — заявил представитель консалтинговой фирмы BDO Эд Дван.

Дван считает, что на сегодняшний день у британской экономики серьезные проблемы, так как ее двигателем всегда был средний бизнес. Теперь же британские предприниматели находятся в тяжелом положении.

Известно, что более 25% из 500 опрошенных британских компаний рассказали о снижении производственных мощностей из-за нехватки персонала. Многие из них рассматривают варианты сокращения производства и увеличения цен.

В свою очередь, около 20% из всех опрошенных фирм заявили, что подняли зарплату и ввели дополнительные льготы лишь бы привлечь новых сотрудников. Около 50% компаний собираются поднять уровень оплаты труда.

Учитывая, что производственные мощности будут сокращаться, потребители почувствуют последствия уже через несколько месяцев в виде значительного увеличения цен на ряд товаров.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для борьбы с дефицитом кадров в стране могут быть смягчены визовые ограничения. По его словам, данная мера открывает доступ для дополнительной рабочей силы на британский рынок.