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Минфин рассмотрит введение акциза на газировку

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Depositphotos

В Министерстве финансов России планируют проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2022 год.

В публикации отмечается, что цель введения акциза – ограничение потребления безалкогольных газированных напитков и привлечение дополнительных доходов в бюджет страны.

В Союзнапитках отметили, что нет экономических оснований на значительный рост бюджетных поступлений после введения акциза.

В союзе добавили, что сбор может негативно сказаться на производителях безалкогольных напитков, а их производство сократится на 8-9%, годовая прибыль отрасли сократится на 25,5-24,3 млрд рублей.

«По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 млрд. до 5,2 млрд. рублей, других налоговых поступлений — от 12,5 млрд. до 18,9 млрд. рублей в первые несколько лет», — подчеркнули в Союзнапитках.

Ранее о возможности введения «налога на мясо» в виде некоего способа поддержать усилия правительств разных стран в борьбе с изменением климата предупредил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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